Торгово-инвестиционное сотрудничество является основным направлением азербайджано-катарского партнерства - министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Торгово-инвестиционное сотрудничество является одним из основных направлений азербайджано-катарского партнерства.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на минэкономики Азербайджана, об этом на встрече с госминистром по иностранным делам Катара сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, между бизнес-кругами двух стран существуют активные деловые связи. Бизнесмены сотрудничают в различных сферах экономики, ряд азербайджанских продуктов реализуется в торговых сетях Катара.

"Создание азербайджанского торгового дома в Катаре, организация мероприятия Investment Roadshow, обмен информацией об экспортном потенциале будут способствовать укреплению двустороннего торгово-экономического партнерства", - подчеркнул Джаббаров.

Напомним, что госминистр Катара находится с рабочим визитом в Баку, и в рамках очередного раунда консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран был детально обсужден ряд вопросов сотрудничества.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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