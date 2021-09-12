Грузия сократила импорт сливочного масла

БАКУ /Trend/ - В январе – июле 2021 года Грузия импортировала 2,9 тысячи тонн сливочного масла на сумму 14,5 миллиона долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

Согласно статистике, импорт при этом снизился на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Геостат, в топ-3 стран-экспортеров сливочного масла в Грузию входят:

Уругвай – 475 тонн, 2 миллиона долларов;

Франция – 358 тонн, 2,3 миллиона долларов;

Финляндия – 234 тонны, 1,3 миллиона долларов.

Что касается экспорта, то за первые 7 месяцев этого года из Грузии в Азербайджан и Армению было поставлено 425 тонн сливочного масла на сумму 2,5 миллиона долларов.

В январе – июле 2021 года внешнеторговый оборот Грузии достиг 7,48 миллиарда долларов, что на 21,7 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Экспорт Грузии составил 2,27 миллиарда долларов (рост на 27,8 процента), а импорт – 5,2 миллиарда долларов (рост на 19,3 процента).

Сальдо торгового баланса в указанный период оставалось отрицательным – на уровне 2,93 миллиарда долларов.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)