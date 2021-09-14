Турция окажет содействие в продвижении реформ в Узбекистане

БАКУ/Trend/ - Турция выразила готовность оказать всестороннюю помощь в продвижении реформ в Узбекистане, сообщает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Такое заявление было сделано во время встречи, 13 сентября, заместителя премьер-министра - министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с группой депутатов парламента Турции, представляющих Партию справедливости и развития Турции во главе с заместителем председателя, депутатом парламента Турции Нуманом Куртулмушем.

В ходе конструктивного диалога стороны обсудили широкий спектр вопросов многопланового взаимодействия двух стран.

Была высоко оценена динамика расширения политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества Узбекистана и Турции.

Была достигнута договоренность о тесном сотрудничестве в целях эффективной реализации уже достигнутых договоренностей и дальнейшего совершенствования форм и механизмов взаимодействия.