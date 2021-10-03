Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос за год более чем на треть

БАКУ /Trend/ - В январе–августе 2021 года ненефтяной экспорт Азербайджана вырос за год на 429 миллионов долларов, или 37,1 процента - с 1,2 до 1,6 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ежемесячный "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

Согласно данным, за восемь месяцев доля плодоовощной продукции в ненефтяном экспорте составила 364,7 миллиона долларов США. За соответствующий период зафиксирован рост в 1,5 раза экспорта черных металлов и изделий из них, хлопковой пряжи – в 3,1 раза, сахара – в 2,2 раза, продукции химической промышленности – на 68 процентов, хлопкового волокна – на 88,5 процента, алюминия и изделий из него – на 45 процентов.

Лидировали в списке экспортируемой продукции ненефтяного сектора за отчетный период хлопок-сырец (143,8 миллиона долларов), золото (140,1 миллиона долларов), томаты (128,2 миллиона долларов).

Отметим, что крупнейшими импортерами азербайджанской ненефтяной продукции в указанный период стали: Россия – на 522,3 миллиона долларов, Турция – 407,3 миллиона долларов, Швейцария – 154,9 миллиона долларов, Грузия – 109,5 миллиона долларов и США – 48 миллионов долларов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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