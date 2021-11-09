Венгрия стремится к установлению многогранных и интенсивных связей с Узбекистаном - МИД

БАКУ /Trend/ - Венгрия считает Узбекистан важным партнером в центральноазиатском регионе. Об этом сказали Trend в министерстве иностранных дел и торговли Венгрии.

"Наша приверженность укреплению двусторонних отношений подтверждается частыми взаимными визитами на высоком уровне и регулярными заседаниями межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству", - сказали в министерстве.

Было отмечено, что министерство иностранных дел и торговли Венгрии стремится к установлению многогранных и интенсивных связей с Узбекистаном во всех областях, уделяя повышенное внимание торгово-экономическому сотрудничеству.

В МИД Венгрии отметили, что в 2020 году экспорт в Узбекистан увеличился на 37 процентов по сравнению с 2019 годом. В первом полугодии этого года экспорт из Узбекистана в Венгрию увеличился на 9 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

"Мы благодарны Узбекистану за шаги, предпринимаемые для обеспечения стабильности и безопасности в регионе Центральной Азии, особенно в эти нестабильные времена в Афганистане. Мы ценим материально-техническую помощь, предоставленную Узбекистаном во время эвакуации венгерских и других граждан из Афганистана", - сказали в министерстве.

В ведомстве также отметили, что Венгрия - надежный покупатель узбекской продукции. В первые шесть месяцев 2021 года основными товарами, импортируемыми Венгрией из Узбекистана, были пластмассовое сырье, телекоммуникационное оборудование, воспроизводящие устройства и текстильные изделия. Было подчеркнуто намерение пополнить список импорта из Узбекистана такими товарами, как ткани и текстильные изделия, фрукты, минеральные удобрения.

"Венгрия рада наличию в Узбекистане серьезного интереса к участию в стипендиальной программе Stipendium Hungaricum, которая охватывает получение полного высшего образования ежегодно в венгерских университетах 100 узбекскими студентами, обучение которых финансируется правительством Венгрии", - добавили в министерстве.

В ведомстве добавили, что спектр взаимного сотрудничества двух стран будет расширяться.