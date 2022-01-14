ООН ожидает роста ВВП Азербайджана в 2022-2023 гг.

БАКУ /Trend/ - В 2022 году рост реального ВВП Азербайджана ожидается на уровне четырех процентов, а в 2023 году - 4,3 процента, сообщает Trend со ссылкой на доклад ООН "Мировое экономическое положение и перспективы на 2022 год".

По оценкам всемирной организации, реальный ВВП Азербайджана вырос на 4,9 процента в 2021 году по сравнению со снижением на 4,3 процента в 2020 году.

Согласно отчету, инфляция потребительских цен в Азербайджане прогнозируется на уровне 3,8 процента в 2022 году и 3,1 процента в 2023 году.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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