В Азербайджане обнародовано число субъектов МСБ, пострадавших в Отечественной войне
БАКУ /Trend/ - В период 44-дневной Отечественной войны число пострадавших субъектов малого и среднего бизнеса Азербайджана составило 294.
Об этом сказал в понедельник председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана Орхан Мамедов на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года, сообщает Trend.
По его словам, обеспечена выплата этим предпринимателям компенсации за нанесенный ущерб в размере 4,7 миллиона манатов.
Отметим, что организация оценки ущерба, нанесенного предпринимателям, была поручена Агентству по развитию МСБ.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Названо число поступивших в Агентство Азербайджана по развитию МСБ обращений для создания бизнеса на освобожденных землях
Звезда театра, кино и телевидения, супруга главы МИД Беларуси восхищена Баку – цветы и овации (ФОТО)
Торжество азербайджанской музыки - Эйюб Гулиев рассказал о триумфе на сцене Мариинского театра (ФОТО)
В Азербайджане проведено 2 505 мониторингов соблюдения требований карантина на торжественных мероприятиях - МВД
Граждане, отправившиеся в Шушу, должны придерживаться рекомендаций по мерам безопасности - начальник полиции города
Генпрокуратура Азербайджана в 2021 г. направила протест в порядке апелляции на приговоры судов по 1 093 делам
Федерация гимнастики Азербайджана после двухлетнего перерыва приступает к проведению местных соревнований
Последнее интервью в Баку Расми Джабраилова: "Уйти на пенсию означает мгновенную смерть". Роли в азербайджанских фильмах (ФОТО)
В 2022 г. планируется запуск нового пилотного проекта в рамках коридора Европа-Кавказ-Азия - TRACECA (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО)
Запуск автобусных рейсов на освобожденные земли Азербайджана сыграет важную роль в интеграции этих территорий - госслужба