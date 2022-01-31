Существенный рост цен негативно сказывается на экономике Казахстана - Нацбанк

БАКУ /Trend/ - Комплекс мер антиинфляционного реагирования на 2021-2024 годы позволил в прошлом году снизить рост цен в Казахстане на социально значимые продукты питания до 9,9 процента, сообщили Trend в Национальном банке Казахстана.

По данным регулятора, это в свою очередь положительно сказалось на стабилизации продовольственной инфляции (9,9 процента), которая внесла основной вклад в общий рост цен.

Кроме того, Национальный банк Казахстана проводил дезинфляционную денежно-кредитную политику. С июля 2021 года базовая ставка трижды повышалась в совокупности на 0,75 процентных пункта - до 9,75 процента. Таким образом, удалось добиться уровня инфляции в пределах 8,5 процента на конец 2021 года, говорится в сообщении Нацбанка.

По итогам 2021 года инфляция в Казахстане составила 8,4 процента, что по-прежнему выше ориентиров Нацбанка, и такой существенный рост цен негативно сказывается на всей экономике, отмечается в сообщении регулятора.