Туркменистан получит крупную партию вакцины от COVID-19 из Китая

БАКУ /Trend/ - Китай отправит в Туркменистан 5 миллионов доз вакцины от COVID-19, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на «Туркменпортал».

Об этом главы двух стран договорились в Пекине.

Отметим, что на саммите Центральная Азия-Китай в прошлом месяце председатель КНР Си Цзиньпин пообещал предоставить 50 миллионов доз вакцины от COVID-19 центральноазиатским странам к 2022 году, а также передать технологии производства вакцин.

Ранее Туркменистан закупил российские вакцины Sputnik V и EpiVacCoron, англо-шведскую AstraZeneca, а также китайскую BIOwak.

В мае 2021 года Китай отправил в Туркменистан 500 тыс. доз вакцины СоrоnаVаc.