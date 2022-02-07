Туркменистан получит крупную партию вакцины от COVID-19 из Китая
БАКУ /Trend/ - Китай отправит в Туркменистан 5 миллионов доз вакцины от COVID-19, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на «Туркменпортал».
Об этом главы двух стран договорились в Пекине.
Отметим, что на саммите Центральная Азия-Китай в прошлом месяце председатель КНР Си Цзиньпин пообещал предоставить 50 миллионов доз вакцины от COVID-19 центральноазиатским странам к 2022 году, а также передать технологии производства вакцин.
Ранее Туркменистан закупил российские вакцины Sputnik V и EpiVacCoron, англо-шведскую AstraZeneca, а также китайскую BIOwak.
В мае 2021 года Китай отправил в Туркменистан 500 тыс. доз вакцины СоrоnаVаc.
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