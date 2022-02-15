В Туркменистане государство продолжит оказывать поддержку бизнесу - президент

Бизнес 15 февраля 2022 09:44 (UTC+04:00)
В Туркменистане государство продолжит оказывать поддержку бизнесу - президент

БАКУ /Trend/ - Государство и впредь будет всемерно поддерживать предпринимательство, являющееся одной из движущих сил национальной экономики Туркменистана. Об этом заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании правительства, сообщает Trend со ссылкой на Turkmenportal.

«Для повышения потенциала малых и средних предприятий мы должны и впредь оказывать им государственную поддержку», - сказал Бердымухамедов.

Глава государства поручил в 2022 году продолжить в Туркменистане шаги по поддержке малого и среднего бизнеса, созданию современной предпринимательской сферы.

Президент также поручил продолжить комплексное внедрение цифровой системы в торговлю и предпринимательство, задействовать инновационные методы управления в реформировании агропромышленного комплекса.

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