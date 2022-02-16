Туркменистан за 10 месяцев увеличил экспорт в ЕС более чем на 60%

БАКУ /Trend/ - Экспорт Туркменистана в страны Европейского союза в январе - октябре 2021 года вырос на 63 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 440 миллионов евро, сообщили Trend в Статистической службе ЕС (Eurostat).

Туркменистан в отчетный период экспортировал в Италию товары на сумму 59 миллиона евро против 74,6 миллиона евро в январе - октябре 2020 года.

В частности, в указанный период Туркменистан экспортировал в Италию минеральные продукты на сумму 49,4 миллиона евро, продукцию химической промышленности на сумму 5,5 миллиона евро и текстиль на 3,9 миллиона евро.

В январе - октябре 2021 года Туркменистан значительно увеличил экспорт в Румынию - до 223,6 миллиона евро (с 53 миллионов евро за 10 месяцев 2020 года).

В перечень ввезенных в Румынию в отчетный период туркменских товаров вошли минеральные продукты на 206,3 миллиона евро, продукция химической промышленности на 15,5 миллиона евро, а также пластмасса и каучук на 1,5 миллиона евро.

Далее следует Греция, увеличившая импорт из Туркменистана с 12,4 миллиона евро в январе - октябре 2020 года до 25,5 миллиона евро в отчетный период 2021 года. В перечень поставленных в эту страну туркменских товаров вошли минеральные продукты на 23,7 миллиона евро и промышленные товары на 11 340 евро.

Туркменистан также увеличил импорт из европейских стран до 736,6 миллиона евро в январе - октябре 2021 года по сравнению с 421 миллионом евро годом ранее.

Крупнейшими экспортерами в Туркменистан в отчетный период стали Италия (379,4 миллиона евро), Германия (152,5 миллиона евро) и Нидерланды (50,6 миллиона евро).