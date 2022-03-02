Этот проект Baku Steel Company открыл широкие возможности для экономического развития (ФОТО/ВИДЕО)

ЗАО Baku Steel Company, являющееся самой большой металлургической компанией Кавказа, продолжает применение инноваций и современных технологий в производстве, чтобы внести вклад в экономику Азербайджана. На этот раз обновленная Baku Steel Company осуществила проект, ее имеющий аналогов в регионе.

На установленной здесь машине непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) нового поколения с радиусом в 10,25 м стало возможным производство большего объема высококачественной продукции за короткое время и с незначительными потерями. На новой производственной линии уже достигнуто литье квадратных заготовок длиной в 6, 9, 12 м и шириной в 125-125 мм и 150-150 мм, а также круглых заготовок диаметром в 130-250 мм, стандартных или заказанных размеров в зависимости от марки стали. После установки вакууматорной машины в продолжение этого процесса, состав стали был очищен от неметаллических примесей, и теперь здесь станет возможном производство более качественной стали для машиностроительной, военно-оборонной, авиационной и т.п. промышленности, наряду со сталью для строительной отрасли. Литье на заводе круглых заготовок, обладающих большой плотностью, даст возможность производить трубы, стойкие к воздействию высокого глубинного давления и используемые в частности в нефтедобывающей промышленности.

Вообще ввод в эксплуатацию новой МНЛЗ окажет положительное влияние как на объем производства, так и на доходы обновленной компании, а также на дальнейшее улучшение социального положения работников. На новой машине, на кристаллизаторах, предусмотренных для круглых заготовок, установлены электромагнитные миксеры с целью увеличить дисперсность стали, получить более мелкие кристаллические крупинки и достигнуть высокого качества. Это дает стали возможность приобрести более дисперсную структуру во время литья жидкого металла в медные формы и обеспечивает высокое качество.

Также следует отметить, что если до сегодняшнего дня на нашем 3-ем производственном участке в Сумгаите из круглой заготовки диаметром в 130 мм производилась только бесшовная труба диаметром в 114 мм, то новая МНЛЗ уже даст возможность производить весь ассортимент труб диаметром до 219 мм, а это означает почти 3-хкратное увеличение объема производства. Тем самым также возрастет общий экспортный потенциал компании. В частности, если в настоящее время BSC экспортирует 2 тысячи тонн труб в месяц, то с использованием мощности новой МНЛЗ, станет возможным увеличение этого объема в среднем до 7-9 тысяч тонн.

Следует отметить, что в настоящее время компания обладает 2 плавильными цехами с одной 60-тонной и одной 30-тонной электрическими дуговыми печами, прокатной линией для производства 3 видов продукции, одной прокатной линией для производства бесшовных труб, одной прокатной линией для производства спиралевидных шовных труб, одним мини-заводом, производящим фасонную литейную продукцию и одним кислородным заводом.

Baku Steel Company производит высококачественную арматуру, катанку (проволоку), квадратные и круглые заготовки, квадратные и круглые прутья, бесшовные и спиралевидные шовные трубы, а также широкий ассортимент фасонной литейной продукции. Здесь также возможен выпуск швеллеров, угольников, двутавровых балок.

Напомним, что наряду с тем, что продукция BSC пользуется высоким спросом и продается внутри страны, она также экспортировалась в Турцию, Грузию, Казахстан, Россию, Туркменистан, Испанию, Италию и другие страны.

Baku Steel Company – стальной стержень экономического развития!