Азербайджанский производитель серной кислоты в будущем году перейдет на местное сырье - директор

БАКУ /Trend/ - Производственная мощность завода OOO Azərsulfat составляет 20 тысяч тонн серной кислоты в год, а в сутки этот показатель достигает 60 тонн.

Как передает Trend, об этом сказал в четверг журналистам директор OOO Эмиль Гулиев.

По его словам, на сегодняшний день потребности Азербайджана в серной кислоте составляют 10 тысяч тонн в год.

"Мы завершили тестирование оборудования на 95 процентов. После получения сырья - серы будет запущена наша центральная печь. Через 12 дней после этого мы выйдем на готовую продукцию", - сказал Гулиев.

Директор сообщил, что основные потребители продукции завода - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), золотодобывающие рудники, текстильные фабрики и т.д.

"Ожидается, что в 2023 году мы будем приобретать серу на нефтеперерабатывающем заводе SOCAR. До этого планируем импортировать ее из Туркменистана и России, после чего перейдем на местное сырье. Уже заключены контракты на экспорт нашей продукции в Грузию. Поставка запланирована на конец августа. Также заключены контракты с местными предприятиями. Мы планируем в ближайшее время наладить экспорт 98-процентной серной кислоты", - сказал Гулиев.

Он также сообщил, что завод OOO Azərsulfat является экологически чистым предприятиям, и его выбросы в атмосферу практически равны нулю.