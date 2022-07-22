В 10 раз больше миль и значительные скидки от ABB Miles!

В Банке АВВ для любителей путешествий стартовала скидочная кампания, которая продлится до 30-го сентября. Теперь дебетовые и кредитные карты АВВ Miles со сроком на 3 года можно приобрести всего за 30 манатов вместо 60 манатов, а карты АВВ Miles Premium со сроком на 3 года всего за 75 манатов вместо 150 манатов. Получить АВВ Miles со скидкой можно как посредством онлайн-каналов (https://abb-bank.az и https://abbmiles.az/ abbmiles.az, АВВ mobile), так и в филиалах и отделениях банка. Скидка на карты АВВ Miles Premium действительна только в том случае, если заказ осуществлен через онлайн-каналы.

На этом предложения не заканчиваются, так в период указанного срока кампании держатели дебетовых и кредитных карт ABB Miles и ABB Miles Premium Mastercard получат в 10 раз больше миль при оплате на минимальную сумму 100 манатов с сайта «Hotelhub». Также во время кампании каждый клиент сможет заработать дополнительно 15 000 миль максимум за 2 транзакции. Возможность накопления дополнительных миль не распространяется на клиентов, получивших подарочные мили в период кампании «Bahar fürsətləri- miles». Более подробная информация доступна здесь.

Карты АВВ Miles, в первую очередь, предназначены для любителей путешествий. Благодаря картам АВВ Miles во время безналичных оплат, приобретая достаточное количество миль, клиенты могут путешествовать бесплатно. Заработанные мили можно обменять на авиабилеты или на проживание в отеле. Мили действительны во всех авиакомпаниях и отелях, их можно использовать как в пределах страны, так и за рубежом. Накопив необходимое количество миль, каждый держатель карты может воспользоваться ими посредством личного кабинета. С правилами и условиями начисления миль возможно ознакомиться здесь. При онлайн покупке карты AВВ Miles Premium банк также осуществляет доставку карты по указанному адресу. Держатели карт АВВ Miles Premium Master могут воспользоваться услугой Chatbot Concierge, Lounge Key, а также страхованием и прочими услугами, предлагаемыми Mastercard.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.