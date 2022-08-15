PASHA Life и UNEC подписали Меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

Между Азербайджанским государственным экономическим университетом (UNEC) и ОАО “PASHA Life Insurance” состоялось мероприятие с целью подписания Меморандума о сотрудничестве по организации мероприятий, направленных на профессиональное развитие молодежи.

В мероприятии, состоявшемся 12 августа, приняли участие Ректор UNEC, профессор Адалят Мурадов, председатель ОАО “PASHA Life Insurance” Нияз Исмаилов, структурные руководители университета и представители компании.

Ректор Адалят Мурадов рассказал о важности расширения связей UNEC с реальным сектором, а также формирования рыночных отношений в сфере образования, с целью повышения практических знаний и навыков студентов. Также ректор рассказал о важной роли центра дистанционного образования UNEC Extern в системе онлайн-образования: он сообщил, что 50 гибридных лабораторий успешно работают и что в текущем учебном году будут введены в эксплуатацию еще 50 гибридных лабораторий. Ректор А. Мурадов выразил уверенность, что сотрудничество с PASHA Life будет выгодным для обеих сторон.

Председатель ОАО “PASHA Life Insurance” Нияз Исмаилов рассказал о деятельности компании, подчеркнул, что образование является наиболее стабильным инструментом в обеспечении трудоустройства выпускников и что наряду со специальностью важно приобретать практические навыки. Отметив, что выпускники UNEC своими знаниями и навыками занимают достойное место на рынке труда, председатель сказал, что большой процент работников возглавляемой им компании являются выпускниками данного высшего учебного заведения, и что студенты UNEC в настоящее время активно участвуют в программах стажировок компании по Data Science, статистике и эконометрике. Нияз Исмаилов подчеркнул, что взаимное сотрудничество внесет новый вклад в обеспечение трудоустройства выпускников.

Затем между двумя сторонами был подписан меморандум о сотрудничестве. Согласно документу, планируется реализовать проект «Трудоустройство выпускников UNEC», обучать студентов и выпускников в области страхования, формировать новые идеи в сфере страхования, организовывать конкурсы и совместные проекты, привлекать студентов к программам стажировок и сотрудничать в других областях.

Ведущая страховая компания - ОАО «PASHA Life Insurance» работает с ноября 2010 года. По состоянию на 31 декабря 2021 года уставной капитал компании составляет 40250 млн. манатов. Компания предлагает клиентам различные продукты по страхованию жизни, в том числе «Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», продукты по страхованию жизни с накоплением и другие продукты по индивидуальному и корпоративному страхованию жизни.