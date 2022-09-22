В Казахстане необходимо принятие комплексного плана развития машиностроительной отрасли - премьер

БАКУ /Trend/ - В Казахстане необходимо принятие Комплексного плана развития машиностроительной отрасли.

Об этом на пленарном заседании юбилейного X Форума машиностроителей Казахстана сказал премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает в четверг Trend со ссылкой на правительство Казахстана.

Смаилов подчеркнул, что отечественное машиностроение вносит весомый вклад в стабильное экономическое развитие республики. Так, за годы индустриализации объемы производства в машиностроении увеличились в 6 раз и составили 2,3 трлн тенге в 2021 году. Рост отрасли за последние 3 года в среднем составил 20%.

«В нынешних реалиях правительство продолжает политику, направленную на поддержку отечественных производителей. Это обеспечение доступными исходными материалами и финансированием, сокращение импортозависимости, модернизация действующих и создание новых производств», — сказал премьер-министр, добавив, что правительство готово к открытому диалогу и совместной работе с бизнесом.

В рамках пленарного заседания Алихан Смаилов принял участие в сессии вопросов и ответов, в ходе которой высказал свое мнение о ситуации с импортом машиностроительной продукции и релокации иностранных компаний в Казахстан.

«У нас импорт сегодня значительно превышает экспорт. Эту ситуацию нужно развернуть в обратную сторону. Для решения данного вопроса требуются системные и комплексные меры. Настало время подумать над разработкой и принятием программного документа – Комплексного плана развития машиностроительной отрасли. Потому что только долгосрочный подход позволит добиться серьезных результатов в этом направлении», — подчеркнул Алихан Смаилов.