Последняя в этом году выставка-ярмарка KOB Fest пройдет на Бакинском бульваре

БАКУ /Trend/ - Последняя в этом году выставка-ярмарка KOB Fest пройдет 14-15 октября на территории Бакинского бульвара. Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) приглашает субъекты предпринимательства, действующие в Баку и близлежащих городах и районах, принять участие в ярмарке.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в сообщении Агентства по развитию МСБ.

На выставке-ярмарке будут представлены продукты питания и непродовольственные товары, производимые субъектами МСБ, изделия ручной работы ремесленников и творческих людей, а также услуги, предоставляемые МСБ. В рамках выставки-ярмарки будет также организована культурно-развлекательная программа.

Целью выставок-ярмарок, проводимых начиная с апреля этого года и организованных в ряде городов и районов страны, являются продвижение и поддержка продаж продукции и услуг микро-и малого бизнеса среди широкой потребительской аудитории, продвижение местной продукции, установление деловых связей между МСБ и поставщиками.

Субъекты предпринимательства, желающие представить свою продукцию и услуги на ярмарке, могут подать заявку до 18:00 10 октября по ссылке.

(Перевод: Нубар Кулузаде)