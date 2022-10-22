Экономическая политика Казахстана будет нацелена на достижение реальных целей - Токаев

БАКУ /Trend/ - Экономическая политика Казахстана будет нацелена на достижение реальных целей во имя долгосрочных интересов государства.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе торжественной церемонии вручения государственных наград и премий в субботу в Астане.

По его словам, в экономике Справедливого Казахстана не будет места фаворитизму.

«Наша экономическая политика будет нацелена на достижение реальных целей во имя долгосрочных интересов государства. Ее суть заключается не в погоне за абстрактными цифрами экономического роста, а в создании широких возможностей и равных условий для самореализации граждан, неуклонном повышении качества жизни всех соотечественников», - сказал Токаев.

Он отметил, что будет продолжена реформа судов и правоохранительной сферы с тем, чтобы на деле обеспечить верховенство права.

«Закон и порядок станут базовым фактором повышения доверия граждан к государству. Люди – наше главное богатство, главный двигатель экономического и общественного прогресса. Поэтому мы будем наращивать стратегические инвестиции в человеческий потенциал, всячески поддерживать нашу молодежь и социально уязвимые категории граждан. В конечном счете, мы должны перезагрузить всю систему ценностей и сформировать новое качество нации», - отметил Президент.