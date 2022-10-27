Назван объем инвестиций ЕС в экономику Казахстана

БАКУ /Trend/ - За 30 лет в экономику Казахстана привлечено свыше 160 миллиардов долларов инвестиций из ЕС.

Об этом в ходе брифинга по итогам визита в Астану президента Европейского Совета Шарля Мишеля в четверг сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает в четверг Trend.

По его словам, Европейский Союз является одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров страны.

«За 30 лет в экономику Казахстана привлечено свыше 160 миллиардов долларов инвестиций из ЕС. За 8 месяцев текущего года товарооборот между Казахстаном и Евросоюзом увечился на 43% и составил 26 миллиардов долларов», - сказал он.

Токаев отметил, что в ходе переговоров с президентом ЕС была дана положительная оценка двусторонним связям в сферах энергетики, «зеленой» экономики, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Стороны договорились о совместных усилиях для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества.

«Прежде всего, мы учли большой потенциал сотрудничества между Казахстаном и ЕС в таких направлениях, как транспортировка важнейших видов сырья и «зеленая» энергетика. Кроме того, отмечена важность развития международных транспортных маршрутов в целях обеспечения глобальной цепочки поставок товаров. Это особенно актуально в нынешних геополитических условиях. Также мы рассмотрели возможности использования Европейским союзом Транскаспийского международного транспортного маршрута. Отдельное внимание было уделено минимизации негативных последствий для экономики Казахстана на фоне европейских санкций», – сказал он.