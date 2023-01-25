Названа общая стоимость проектов, представленных Фонду развития предпринимательства Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Общая стоимость проектов, представленных Фонду развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана, составила 399,4 миллиона манатов.

Об этом сказал в среду председатель правления Фонда развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана Осман Халиев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, передает Trend.

«Основными направлениями нашей деятельности в 2022 году были льготное кредитование, предоставление госгарантий и субсидирование текущих кредитов», - сказал он.

Халиев отметил, что 70 процентов кредитов были выданы в регионах.

«На долю Баку пришлись 17 процентов, Абшерона - 13 процентов», - сказал он.

Также, по словам Халиев, большинство инвестпроектов касалось таких секторов, как производство, переработка и сельское хозяйство.

Отметим, что по итогам 2022 года Фондом развития предпринимательства было выдано 104,2 миллиона манатов льготных кредитов. Они охватили 2,71 тысячи малых и средних проектов.