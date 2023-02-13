Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Бизнес

Израиль готов внедрять свои технологии в сельскохозяйственный сектор Азербайджана

Бизнес Материалы 13 февраля 2023 12:49 (UTC +04:00)
Израиль готов внедрять свои технологии в сельскохозяйственный сектор Азербайджана

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо запускать инновации в секторе сельского хозяйства.

Об этом сказал в понедельник генеральный директор израильской компании AgriGo Анатолий Миндел на азербайджано-израильском инновационном форуме на тему «Сельское хозяйство и образование», передает Trend.

По его словам, не надо бояться инициативы в развитии сотрудничества как с местными, так и иностранными компаниями.

«Мы в своей компании придерживаемся данного приоритета и внедряем это в Азербайджане. В Израиле у нас есть много инноваций и мы хотим их интегрировать и внедрять в Азербайджане. Однако, для этого нам необходимо изучить рынок и понять, каких целей мы хотим достичь, увеличить производство в целях местного потребления или же ориентироваться на экспорт. Мы смотрим положительно на развитие сотрудничества с Азербайджаном и мы заинтересованы в укреплении отношений с местным бизнесом», - добавил он.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости