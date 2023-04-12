БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрабатываются новые цифровые решения в сфере денежных переводов.

Об этом, как сообщает Trend, сказала в среду консультант международной организации по миграции Анна Прохорова в ходе мероприятия на тему "Усиление социально-экономического эффекта денежных переводов в Азербайджане".

"Мы нацелены на снижение расходов при денежных переводах. Так, например, перевод денежных средств с карты на карту, или другим методом, минуя SWIFT позволяет снижать расходы и комиссию. Также, электронный перевод денежных средств позволяет обеспечению прозрачности экономики. Мы верим, что сможем достичь этих этих целей, как на локальном, так и международном уровнях. Заинтересованность банков развивать сотрудничество с финтех игроками является тому подтверждением", - сказала она.

Прохорова отметила, что несмотря на то, что денежные переводы являются частью банковской системы, однако, законодательство позволяет осуществлять эти процедуры и небанковским организациям.

"Мы работаем также и над исследованием новых возможностей как с инновационной точки зрения, так и с точки зрения оптимизации права", - подчеркнула она.

Также, по словам Прохоровой, сектор цифровых денежных переводов можно считать перспективной отраслью для развития.

"Азербайджан сегодня осуществляет большие объемы денежных переводов в/из Турции и России. Также, мы видим рост денежных переводов внутри страны, как банковские, так и через почту. Считаем, что в первую очередь необходимо продолжить работу над финансовой грамотностью населения и пропаганды цифровых денежных переводов", - добавила она.