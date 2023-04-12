Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Бизнес

Азербайджан увеличивает импорт тягачей и прицепов

Бизнес Материалы 12 апреля 2023 12:17 (UTC +04:00)
Азербайджан увеличивает импорт тягачей и прицепов

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Азербайджан увеличивает импорт тягачей и прицепов, сообщает в среду Trend со ссылкой министерство цифрового развития и транспорта страны.

Развитие международных автомобильных перевозок, меры, принимаемые с целью увеличения доли рынка национальных перевозчиков, привели к привлечению новых инвестиций в эту сферу. Об этом свидетельствует резкое увеличение количества ввозимых в Азербайджан тягачей (TIR) и прицепов.

Согласно статистике, обнародованной министерством, количество тягачей, импортированных в страну в первом квартале 2023 года, составило 1229 единиц, а прицепов и полуприцепов – 1208 единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем импорта тягачей возрос на 193 процента, а прицепов и полуприцепов - на 225 процентов. Так, в первом квартале 2022 года в страну было ввезено 420 тягачей, 371 прицепов и полуприцепов.

Новость обновляется

Азербайджан увеличивает импорт тягачей и прицепов
Азербайджан увеличивает импорт тягачей и прицепов
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости