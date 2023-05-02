Рынок страхования Азербайджана вырастет на уровне до 40%

БАКУ /Trend/ - Рост рынка страхования Азербайджана по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 35-40 процентов.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал исполнительный директор Бюро обязательного страхования Азербайджана Рашад Ахмедов.

По его словам, рост страхования по недвижимому имуществу ожидается на уровне более чем вдвое.

«В ближайшее время ожидается запуск электронной продажи страховых полисов для недвижимости, а до конца года - всех видов страховых продуктов, за исключением «зеленых карт». Такая цифровизация поспособствует достижению значительного роста страхового сектора Азербайджана», - добавил он.

Отметим, что в январе - марте 2023 года сборы по обязательному страхованию недвижимости составили порядка 36,44 миллиона манатов, увеличившись за год на 44,31 процента. Сборы в сегменте страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств выросли за год на 64,33 процента – до 35,667 миллиона манатов.

В целом страховые компании в Азербайджане собрали страховых премий на сумму свыше 221,067 миллиона манатов, а выплаты составили 70,514 миллиона манатов.