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В Азербайджане подготовлен новый законопроект о госзакупках

Бизнес Материалы 24 мая 2023 13:49 (UTC +04:00)
В Азербайджане подготовлен новый законопроект о госзакупках

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Подготовка нового законопроекта ”О государственных закупках" уже завершена.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал на сегодняшнем заседании парламентского комитета Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев

«Он предусматривает внедрение новых механизмов контроля и надзора, а также упрощение процедур и сокращение бюрократических препон. Это позволит повысить конкуренцию среди поставщиков, обеспечивая лучшие условия для бизнеса. В рамках нового законопроекта также предусмотрены меры по развитию электронных платформ и использованию цифровых технологий в процессе государственных закупок. Это поспособствует автоматизации и ускорению процессов, повышению прозрачности и предоставлению равных возможностей всем участникам. Это важный шаг в направлении модернизации системы государственных закупок и поддержки экономического роста страны», - сказал он.

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