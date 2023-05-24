В Азербайджане подготовлен новый законопроект о госзакупках

БАКУ /Trend/ - Подготовка нового законопроекта ”О государственных закупках" уже завершена.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал на сегодняшнем заседании парламентского комитета Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев

«Он предусматривает внедрение новых механизмов контроля и надзора, а также упрощение процедур и сокращение бюрократических препон. Это позволит повысить конкуренцию среди поставщиков, обеспечивая лучшие условия для бизнеса. В рамках нового законопроекта также предусмотрены меры по развитию электронных платформ и использованию цифровых технологий в процессе государственных закупок. Это поспособствует автоматизации и ускорению процессов, повышению прозрачности и предоставлению равных возможностей всем участникам. Это важный шаг в направлении модернизации системы государственных закупок и поддержки экономического роста страны», - сказал он.