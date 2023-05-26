Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в рамках программы самозанятости!

БАКУ/Trend/ - Банк Республика, активно поддерживающий развитие микро, малого и среднего предпринимательства в нашей стране, в канун празднования 28 мая - Дня Независимости успешно завершил очередной проект по организации самозанятости уязвимых групп населения.

Сотрудники банка встретились с малообеспеченными семьями в Агдамском, Агджабединском и Бардинском районах и реализовали их желание открыть свой собственный бизнес. Так, Банк безвозмездно предоставил им скот и корма для создания животноводческих ферм, тем самым стимулировал их к началу предпринимательской деятельности.

Отметим, что в рамках проекта самозанятости Банк Республика до сих пор безвозмездно предоставил активы более 100 безработным, инвалидам, семьям шехидов и ветеранам войны в регионах страны, а также в Баку.

Эти меры осуществляются в рамках Меморандума о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, Центральным банком Азербайджанской Республики и Ассоциацией банков Азербайджана для оказания помощи в организации самозанятости уязвимых групп населения.

Как сообщили из банка, меры в рамках программы самозанятости до конца года будут реализованы и в других регионах страны.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.