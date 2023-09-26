Кыргызстан готов сотрудничать с Азербайджаном в сфере совместного применения "умного" сельского хозяйства

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан активно стремится к партнерству со странами ОТГ, в том числе и Азербайджаном в реализации масштабных и взаимовыгодных инициатив в области интеллектуального сельского хозяйства, целей оптимизации аграрного сектора на основе применения современных технологий и инноваций.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал первый заместитель министра сельского хозяйства Кыргызстана Мурат Раматов в ходе заседания министров сельского хозяйства стран ОТГ.

"В связи с этим выражаю готовность кыргызской стороны на реализацию взаимовыгодных проектов в сфере совместного применения "умного сельского хозяйства". Важно принять во внимание, что такие факторы, как климатические изменения, деградация почв и другие экологические вызовы уже сегодня создают существенные сложности, ставя под сомнение то, какое наследие мы оставим следующим поколениям. Поэтому, у нас есть ответственность, общие цели и задачи, стоящие перед нашими народами. Объединив ресурсы и опыт, мы должны разработать стратегии, которые будут наиболее эффективными и всесторонними. Хотел бы проинформировать, что 21 сентября 2023 года Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "Об объявлении периода 2023-2027 годов пятилетием действий по развитию горных регионов", целью которого является обеспечение экологической, экономической, продовольственной безопасности страны, повышения климатической устойчивости", - отметил он.