БАКУ /Trend/ - Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) расширяет сотрудничество с Торгово-промышленной палатой Мадрида, сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным AZPROMO, агентство провело онлайн-встречу с Торгово-промышленной палатой Мадрида.

Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения партнерства и подписания соглашения о сотрудничестве.

На встрече была подчеркнута важность более активного участия испанских компаний в экономике Азербайджана, и в этом направлении было предложено провести презентацию инвестиционных проектов Азербайджана в Испании ("Investment Roadshow").

В свою очередь, заместитель генерального директора Мадридской палаты Эльза Янсен оценила перспективы мероприятия "Investment Roadshow" с точки зрения расширения инвестиционных связей.

Было заявлено, что палата готова оказать поддержку координационной работе в рамках запланированной деловой поездки AZPROMO в Испанию, а также для организации мероприятий и встреч в различных форматах в будущем.

Стороны также обменялись мнениями по определению правовых рамок сотрудничества между представителями Мадридской торгово-промышленной палаты и AZPROMO, а также была достигнута договоренность об обмене информацией для подписания соответствующего соглашения между учреждениями.

Напомним, что товарооборот Азербайджана с Испанией за период января-сентября 2023 года составил 793,6 миллиона долларов США, что составляет 2,24 процента удельного веса всего товарооборота.