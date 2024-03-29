Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Бизнес

Стал известен объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана

Бизнес Материалы 29 марта 2024 10:26 (UTC +04:00)
Стал известен объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В 2023 году прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Азербайджана составили 6,7 миллиарда долларов США.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

"В пятерку стран-лидеров по объему ПИИ в экономику Азербайджана входят: Великобритания - 1,9 миллиарда долларов, Турция - 1,3 миллиарда долларов, Кипр - 792 миллиона долларов, Россия - 617 миллионов долларов и Иран - 396 миллионов долларов", - отметил он.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости