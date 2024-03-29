В ЦБА назвали объем денежных переводов из Азербайджана в зарубежные страны

БАКУ /Trend/ - В 2023 году объем денежных переводов из Азербайджана в зарубежные страны составил 3,1 миллиарда долларов. США

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

"В тройку стран-лидеров по объему денежных переводов из Азербайджана входят Турция - 1,8 миллиарда долларов, США - 311 миллионов долларов и Великобритания - 157 миллионов долларов", - отметил он.

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