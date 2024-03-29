Стали известны объемы чистых финансовых активов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В 2023 году чистые финансовые активы увеличились на 3, 254 миллиарда долларов США по сравнению с 2022 годом.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

"Рост чистых финансовых активов был обеспечен за счет увеличения прямых иностранных инвестиций на размере 1,875 миллиарда долларов и прочих инвестиций на 1,389 миллиарда долларов", - подчеркнул он.

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