МВФ о причинах взлета цен на золото и биткойны

ВАШИНГТОН /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) видит две движущие силы рекордно высоких цен на золото.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня финансовый советник и директор Департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ Тобиас Адриан в ходе брифинга по отчету о глобальной финансовой стабильности в рамках Весенних совещаний МВФ в Вашингтоне.

Спотовая цена на золото достигла еще одного рекордного максимума в 2313,50 доллара США за унцию 3 апреля.

"Действительно, цена на золото достигла исторически высокого уровня. Мы видим здесь два драйвера. Один, безусловно, связан с некоторым перераспределением управляющих резервными активами в сторону сырьевых товаров, которые включают золото, и это может быть одним из факторов, способствующих этим оценкам. Во-вторых, конечно, волатильность на финансовых рынках достаточно сдержана, но более глубокая экономическая неопределенность по-прежнему остается довольно высокой, геополитическая неопределенность остается высокой, а золото часто рассматривается как своего рода защита от этих более широких геополитических рисков", — пояснил он.

Что касается биткойна, который установил новый рекорд в 73 750 долларов США, а рыночная капитализация достигла 1,44 триллиона долларов США 14 марта 2024 года, Адриан отметил, что трудно определить фундаментальные факторы, определяющие оценку биткойнов.

"Биткойн колебался, но также достиг исторических максимумов в начале этого года. Что касается оценки биткойнов, одним из технических факторов, который сыграл свою роль, является развитие биржевых продуктов (ETP), которые были разрешены в США. Если рассматривать это как средства, выделенные для биткойнов, то с начала года, безусловно, произошел значительный приток этих инвестиций через ETP", — добавил он.

Отметим, что 15 апреля в Вашингтоне стартовали Весенние совещания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

Основные министерские встречи и мероприятия пройдут 17-19 апреля, а другие встречи - 15-20 апреля.

В числе основных мероприятий заседания Комитета по развитию и Международного валютно-финансового комитета МВФ, на которых обсуждается ход работы Группы Всемирного банка и МВФ.

Весенние совещания собирают вместе руководителей центральных банков, министров финансов и развития, парламентариев, представителей частного сектора, организаций гражданского общества и ученых для обсуждения вопросов, вызывающих глобальную озабоченность, включая вопросы мировой экономики, искоренение бедности, экономическое развитие.

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