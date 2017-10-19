Первые турбокомпрессоры для TAP доставлены в Грецию

19 октября 2017 12:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первые газотурбинные турбокомпрессорные агрегаты, которые будут установлены на компрессорной станции Трансадриатического трубопровода (TAP) близ города Кипой в Греции, были доставлены на место строительства, говорится в сообщении консорциума TAP в четверг.

"17 октября первый турбокомпрессор был успешно выгружен и размещен на ранее построенном бетонном фундаменте на компрессорной станции", - говорится в сообщении.

Турбокомпрессоры были произведены компанией Siemens в Германии. Мощность каждого из трех компрессоров, которые должны быть установлены на компрессорной станции в Кипое, составляет 15 МВт.

Согласно сообщению, работы на компрессорной станции TAP в Кипое начались во втором квартале 2017 года и идут по графику.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ поступил в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и 8 километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, AzTAP ("дочка азербайджанской госнефтекомпании SOCAR) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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