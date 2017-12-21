ЕБРР рассматривает вопрос о выделении 500 млн евро для TAP

21 декабря 2017 09:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает вопрос о выделении кредита в размере 500 миллионов евро для проекта Трансадриатического трубопровода (TAP), говорится в сообщении ЕБРР.

Как сообщается, ЕБРР уже рассмотрел концепцию проекта и теперь предстоит провести окончательное рассмотрение проекта.

Бенефициаром кредита является консорциум TAP AG.

Отметим, что в феврале 2018 года Европейский инвестиционный банк (EIB) также рассмотрит выделение 1,5 миллиарда евро для TAP.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и 8 километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджан получил первый транш ЕБРР на "Южный газовый коридор"
Энергетика 19 декабря 18:49
В 2018 году ЕБРР готов реализовать в Узбекистане не менее 15 проектов
Бизнес 16 декабря 12:33
ЗАО «Южный газовый коридор» назвал сроки начала освоения кредита ЕБРР
Энергетика 12 декабря 10:58
ЕБРР отложил выделение кредита на управление твердыми бытовыми отходами в Азербайджане
Бизнес 4 декабря 16:18
Лукашенко утвердил кредитное соглашение между Беларусью и ЕБРР
Беларусь 24 ноября 09:23
ЕБРР готов поддержать улучшение бизнес-среды в Азербайджане
Бизнес 23 ноября 19:49
TANAP и "Шах Дениз-2" поддержат рост экономики Азербайджана в 2018 г - ЕБРР
Бизнес 22 ноября 08:00
TAP поспособствует экономическому росту Албании в 2017 и 2018 году - ЕБРР
Энергетика 21 ноября 13:58
TANAP и "Шах Дениз-2" поддержат рост экономики Азербайджана в 2018 г - ЕБРР
Бизнес 21 ноября 11:07
Казахстан намерен привлечь масштабные инвестиции для реализации проектов по возобновляемым источникам энергии
Энергетика 15 ноября 17:05
ЕБРР прогнозирует рост ВВП в странах Центральной Азии
Центральная Азия 9 ноября 09:56
Экономика Туркменистана в 2017 году вырастет на 5,7% - ЕБРР
Бизнес 8 ноября 13:28
ЕБРР улучшил прогноз по росту ВВП Беларуси на 2017 год
Беларусь 8 ноября 09:49
ЕБРР не верит в рост цен на нефть выше $65 в среднесрочной перспективе
Энергетика 7 ноября 19:50
Президент Кыргызстана ратифицировал кредитное и грантовое соглашение с ЕБРР
Центральная Азия 31 октября 14:35
В Ташкенте откроется представительство ЕБРР
Узбекистан 3 октября 14:47
Азербайджанская Caspian Marine Services приступила к освоению кредита ЕБРР
Энергетика 2 октября 16:04
ЕБРР поддержит в Туркменистане частный проект в пищевой отрасли
Бизнес 28 сентября 10:37