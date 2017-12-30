Работы по расширению Южнокавзказского газопровода в Грузии завершены на большинстве объектов (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Строительные работы в рамках проекта расширения Южнокавказского газопровода в Грузии завершены на большинстве объектов, сообщили Trend в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии.

"Завершены работы по строительству одной из двух компрессорных станций (CSG1), контрольно-измерительной станции (зона 81), а также по расширению 62-километрового участка трубопровода, включая перемычку с TANAP на турецкой границе", - сказал источник в министерстве.

По словам собеседника агентства, строительство второй компрессорной станции (CSG2) завершено на 90 процентов.

"Расширение Южнокавказского трубопровода является одним из важнейших событий в области энергетической безопасности Грузии и всего региона", - сказал источник.

Протяженность Южнокавказского газопровода превышает 700 километров. По нему транспортируется газ, добываемый на газоконденсатном месторождении "Шах Дениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Газ поставляется в Грузию и Турцию. Покупателем газа также выступает Азербайджан.

Контракт на разработку морского месторождения "Шах Дениз" с запасами газа в 1,2 триллиона кубометров был подписан в 1996 году.

Долевое распределение среди участников соглашения следующее: BP - оператор (28,8 процента), AzSD (10 процентов), SGC Upstream (6,7 процента), Petronas (15,5 процента), ЛУКОЙЛ (10 процентов), NICO (10 процентов) и TPAO (19 процентов).

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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