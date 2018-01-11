В Албании очищено свыше 165 километров территории по маршруту ТАР – министр

11 января 2018 10:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Албании очищено 167 километров территории по маршруту Трансадриатического трубопровода (TAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр энергетики и промышленности Албании Дамиан Гикнури.

«На сегодняшний день, проложены трубы до 135 километрового участка TAP в Албании. Кроме того, 116 километров земляного покрова по маршруту трубопровода в стране приведено в исходное состояние», - добавил министр.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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