Названы сроки начала добычи газа в рамках "Шах Дениз-2"

БАКУ/Trend/ - Азербайджан планирует начать добычу газа в рамках второй стадии разработки крупного газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" (Шах Дениз-2 ) осенью текущего года, возможно, в сентябре.

Об этом сообщили Natural Gas World (NGW) в азербайджанской госнефтекомпании SOCAR.

Как сказали в SOCAR, первоначально добыча в рамках "Шах Дениз-2" будет в небольших объёмах.

Что касается заполнения газом Трансанатолийского трубопровода (TANAP), которое начнется в январе, в госнефтекомпании сказали, что источником газа будет "Шах Дениз-1", а не "Шах Дениз-2".

Кроме того, в BP, которая является оператором проекта "Шах Дениз-2", сказали, что в 2019 году в рамках проекта планируется добывать дополнительно два миллиарда кубометров газа. Как отметили в компании, весь этот объём будет поставляться в Турцию.

«В целом ожидается, что объемы поставок газа из Азербайджана в Турцию достигнут 8,5 миллиарда кубометров в 2019 году по сравнению с 6,5 миллиарда кубометров в 2017 году. А в 2021 году эти объёмы увеличатся до 12,5 миллиарда кубометров», - сказали в BP.

В рамках реализации проекта "Шах Дениз-2" объем годовой добычи газа увеличится с девяти до 25 миллиардов кубометров.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проекта "Южный газовый коридор". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства трубопроводов TANAP и ТАР. Первый газ в Европу по "Южному газовому коридору" планируется поставить к 2020 году.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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