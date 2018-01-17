Petkim признан крупнейшим экспортером Эгейского региона Турции

17 января 2018 22:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый и единственный интегрированный нефтехимический комплекс в Турции Petkim, контрольный пакет акций которого принадлежит азербайджанской госкомпании SOCAR, признан обладателем премий "Крупнейшая компания-экспортер" и "Крупнейшая компания-экспортер химического сектора" в Эгейском регионе Турции, говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте Petkim.

Petkim стал победителем сразу в двух номинациях на церемонии награждения за деятельность в 2017 году, организованной Ассоциацией экспортеров Эгейского региона.

"Petkim получил титул "Крупнейшая компания-экспортер" Эгейского региона с объемом экспорта в 2017 году на уровне 671 миллиона долларов. Согласно результатам оценки, проведенной членами Ассоциации экспортеров Эгейского региона, компании также была присуждена награда "Крупнейшая компания-экспортер химического сектора" в регионе", - сказано в сообщении.

Генеральный директор Petkim Анар Мамедов получил награды от министра экономики Турции Нихата Зейбекчи и отметил, что 2017 год стал для компании рекордным.

"В прошлом году Petkim экспортировал продукцию в 69 стран мира. Предприятие играет важную роль в сокращении дефицита счета текущих операций в нефтехимическом секторе Турции. Обладание титулом крупнейшего экспортера Эгейского региона поможет нам достичь наших будущих целей", - сказал Мамедов.

(Автор: Максим Цурков)

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