Азербайджан и США обсудили новый законопроект в сфере энергетики

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан, обеспечив свою энергетическую безопасность, стал важным партнером Европы в сфере энергобезопасности, сказал в четверг замминистра энергетики Азербайджана Гюльмамед Джавадов на круглом столе на тему "Реформы на энергетическом рынке Азербайджана".

В мероприятии, на котором обсуждался законопроект "Об электроэнергетическом рынке", приняли участие посол США в Азербайджане Роберт Секута, представители государственных учреждений, международных организаций и эксперты.

"Обеспечение в будущем устойчивой энергетической безопасности страны, эффективного управления и повышения качества снабжения электроэнергией является целями реформ в этом секторе. Поддержка Агентства США (USAID) по международному развитию и законопроект, подготовленный при содействии иностранных и местных экспертов, будут способствовать либерализации энергетического рынка Азербайджана и созданию конкурентной среды", - сказал заместитель министра.

Роберт Секута оценил законопроект, как вклад в энергетическое сотрудничество.

"Если законопроект "Об электроэнергетическом рынке" будет принят и полностью реализован, он окажет большую помощь в развитии энергетического сектора и экономики Азербайджана. Это придаст новый стимул для новых инвестиций в электроэнергетическую систему", - сказал Секута.

Отметим, что техническая помощь USAID министерству энергетики началась в 2016 году. В тот же период стороны договорились сотрудничать в подготовке законопроекта «Об электроэнергетическом рынке» в знак поддержки программы реформ правительства.

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