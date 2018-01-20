Шымкентский НПЗ перевыполнил план по переработке нефти

20 января 2018 16:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Шымкентский нефтеперерабатывающий завод ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» в 2017 году переработал 4,686 миллиона тонн нефти.

При плане министерства энергетики в 4,360 миллиона тонн переработка составила 4,686 миллиона тонн, сверх плана было переработано 326 тысяч тонн, выполнение составило 107,5 процента, говорится в субботу в сообщении пресс-службы компании.

Так, авиакеросина выработано 279,7 тысячи тонн, сверх плана — 59,4 тысячи тонн (127 процентов). «Доля высокооктановых бензинов при плане 69 процентов составила 85,8 процента от общего объёма автобензинов, что составило 124,3 процента плана», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, за 18 дней января на заводе переработано 240,3 тысячи тонн нефти. За этот же период отгружено дизельного топлива экологического класса К4 — 54,5 тысячи тонн, высокооктановых бензинов экологического класса К4 — 58,8 тысячи тонн.

Между тем, Павлодарский НПЗ за 2017 год переработал 4 746 923 тонны сырья, а за 15 дней января 2018 года на заводе переработано 220 318 тонн нефти.

Ранее стало известно, что Атырауский НПЗ в 2017 году переработал 4 723 647 тонн нефти, с начала года — 218 778 тонн.

(Автор: Али Мустафаев)

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