Chevron и Total нашли крупное нефтяное месторождение в Мексиканском заливе

31 января 2018 07:11 (UTC+04:00)

Американская Chevron и французская Total сделали крупное нефтяное открытие в американской части Мексиканского залива, сообщила Chevron, передает РИА Новости.

Запасы нефти обнаружены корпорацией на структуре Ballymore примерно в 4,8 километра от платформы Blind Faith на глубине почти в 2 километра. Протяженность скважины — 8,9 километра.

"Глубоководье Мексиканского залива — важная часть долгосрочной стратегии нашей компании. Это открытие существенно дополняет наше портфолио, особенно с учетом сочетаний его размера, качества и близости к инфраструктуре", - приводятся в сообщении слова президента Chevron North America Exploration and Production Джеффа Шелленбэргера.

Chevron является оператором проекта с долей 60%, ее партнер - Total (40%).

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Azernews Newspaper
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