"Узтрансгаз" поставит населению около 400 тыс. тонн сжиженного газа

БАКУ /Trend/ - В 2018 году компания "Узтрансгаз" планирует поставить населению 399 тысяч тонн сжиженного газа и 590 тысяч газовых баллонов, сообщают в субботу узбекские СМИ.

В прошлом году в соответствии с планом населению были поставлены 750 тысяч единиц бытовых газовых баллонов. В результате их общее количество достигло 3,7 миллиона единиц, что позволило полностью обеспечить спрос жителей на газовые баллоны.

В целом на сегодня более 2,8 миллиона семей обеспечены сжиженным газом. При этом в 2018 году были выделены дополнительные объемы, что позволило увеличить ежемесячное обеспечение каждой квартиры в среднем на 10-15 килограммов.

Сегодня в республике газовое топливо поставляется свыше 6,1 миллиона потребителям. Около 5,7 тысячи оптовых потребителей природного газа — это промышленные предприятия, примерно 45,5 тысячи — объекты бытовых услуг и еще 31,5 тысячи — субъекты индивидуального предпринимательства.

Сегодня в Узбекистане реализуется специальная программа по развитию инфраструктуры обеспечения населения сжиженным газом. В 2017 году было построено 40 сервисных центров для хранения и реализации бытовых газовых баллонов, закуплено 40 специальных транспортных средств для их перевозки, введено в эксплуатацию пять газонаполнительных пунктов.

С 1 августа 2018 года будет осуществлен переход на единую стоимость продажи населению сжиженного газа — 800 сумов за 1 килограмм. Сейчас цены на сжиженный газ по стране разнятся в зависимости от региона.

На сегодня газотранспортная система Узбекистана состоит из более 13,6 тысячи километров магистральных газопроводов. Мощности "Узбекнефтегаза" позволяют добывать 60-70 миллиардов кубометров природного газа в год.

К концу 2020 года планируется реализовать ряд проектов, в результате которых будут введены в эксплуатацию мощности по добыче 8,5 миллиарда кубометров газа, транспортировке 21 миллиарда кубометров "голубого топлива" и производству более 361 тысячи тонн сжиженного газа.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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