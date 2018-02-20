Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Чехии - посол (Версия 2)

20 февраля 2018 11:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Чехии.

Об этом во вторник сказал на мероприятии, посвященном партнерству между Азербайджаном и ЕС, посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька.

"Азербайджан и Чехия тесно сотрудничают в сфере энергетики. Поставки азербайджанской нефти являются неотъемлемым фактором энергетической безопасности Чехии", - сказал посол.

Посол отметил, что в рамках двустороннего сотрудничества также большую важность представляет проект MOBILAZE (Supprot to the Implementation of the Mobility Partnership with Azerbaijan), способствующий обмену опытом, укреплению двусторонних контактов, в также вклада стран в безопасность и уменьшение рисков нелегальной миграции, а также подделки документов на границах стран ЕС и Азербайджана.

"Мы рады делиться опытом в сфере миграции, и вносить свой вклад в безопасность Азербайджана и стран ЕС", - сказал Пивонька.

Напомним, что на трехдневной сессии MOBILAZE, в рамках сотрудничества Азербайджана и ЕС в сфере мобильности, которая пройдет с 20-го по 23-е февраля, примут участие представители государственных учреждений Азербайджана, делегация Европейского союза, эксперты из Нидерландов и Международного центра по развитию миграционной политики.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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