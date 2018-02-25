Нидерланды крайне заинтересованы в реализации «Южного газового коридора» (Эксклюзив)

25 февраля 2018 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нидерланды крайне заинтересованы в реализации проекта "Южный газовый коридор", предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Об этом в интервью Trend сообщил бывший председатель Сената Нидерландов, экс-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, председатель азербайджано-нидерландской группы дружбы Рене Ван дер Линден.

Ван дер Линден отметил, что Европа реализует политику диверсификации своих маршрутов и источников энергоснабжения, чтобы не зависеть от одного поставщика газа. В этой связи экс-президент ПАСЕ подчеркнул важность Трансадриатического (TAP) и Трансанатолийского (TANAP) трубопроводов, которые являются составными частями "Южного газового коридора".

Эти проекты, по словам экс-президента ПАСЕ, имеют огромное значение не только для Нидерландов, но и для всей Европы.

Ван дер Линден считает, что потребность в диверсификации источников газа будет расти в будущем в рамках достижения целей ЕС в области устойчивой энергетики.

"Азербайджанский газ, который будет поставляться через "Южный газовый коридор", в основном предназначен для удовлетворения спроса стран Южной и Юго-Восточной Европы. Но так как трубопроводные системы в Европе все более взаимосвязаны друг с другом, можно без всяких проблем поставлять энергоресурсы с юга на север Европы", - сказал экс-президент ПАСЕ.

Ван дер Линден отметил, что Нидерланды полностью поддерживают усилия по обеспечению энергетической безопасности в ЕС в целом.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Подписчики АМИ Trend могут прочитать эту и другие эксклюзивные материалы до их публикации в открытом доступе. Подробнее с новостными продуктами агентства можно ознакомиться по этой ссылке.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Обнародован прогноз погоды на первый день недели
Общество 13:39
Jewish Journal: Ходжалинская резня – одно из самых жестоких и бесчеловечных преступлений в новейшей истории
Точка зрения 24 февраля 16:23
Президент Таджикистана совершит визит в Азербайджан
Политика 24 февраля 13:15
МИД Украины о создании трехстороннего формата сотрудничества с Азербайджаном и Турцией (Эксклюзив)
Политика 24 февраля 12:12
В Азербайджане начинается выдача удостоверений для голосования на президентских выборах
Политика 24 февраля 08:15
О погибших в Ходжалы всегда будут помнить - турецкий профессор
Нагорно-карабахский конфликт 23 февраля 20:15
В Литве состоялся флешмоб, посвященный Ходжалинской трагедии
Нагорно-карабахский конфликт 23 февраля 20:00
Нидерланды готовы оказать техническую поддержку в строительстве Бакинского порта (Эксклюзив)
Бизнес 23 февраля 17:09
Нидерланды выступают против увеличения взносов в бюджет ЕС после Brexit
Европа 23 февраля 17:06
США разрабатывают ряд программ для усиления экономического сотрудничества с Азербайджаном – посол
Бизнес 23 февраля 15:21
Утверждены соглашения между Турцией и Азербайджаном
Политика 23 февраля 14:32
США запустили в Азербайджане новый проект по поддержке детей вынужденных переселенцев (ФОТО)
Общество 23 февраля 13:51
Нидерланды крайне заинтересованы в реализации «Южного газового коридора» (Эксклюзив)
Энергетика 23 февраля 13:27
Необходимо применять единый подход ко всем конфликтам в регионе ОБСЕ - азербайджанский депутат
Нагорно-карабахский конфликт 23 февраля 12:42
Около 52% территории по маршруту TAP в Греции и Албании приведено в исходное состояние
Энергетика 23 февраля 11:56
Почему Азербайджан не торопится вступать в ВТО?
Бизнес 23 февраля 11:00
Нидерланды надеются на скорейшее урегулирование нагорно-карабахского конфликта - Рене ван дер Линден (Эксклюзив)
Нагорно-карабахский конфликт 23 февраля 08:00
МИД Турции осудил признание парламентом Нидерландов т.н. "геноцида армян"
Турция 23 февраля 00:28