Нидерланды крайне заинтересованы в реализации «Южного газового коридора» (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Нидерланды крайне заинтересованы в реализации проекта "Южный газовый коридор", предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Об этом в интервью Trend сообщил бывший председатель Сената Нидерландов, экс-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, председатель азербайджано-нидерландской группы дружбы Рене Ван дер Линден.

Ван дер Линден отметил, что Европа реализует политику диверсификации своих маршрутов и источников энергоснабжения, чтобы не зависеть от одного поставщика газа. В этой связи экс-президент ПАСЕ подчеркнул важность Трансадриатического (TAP) и Трансанатолийского (TANAP) трубопроводов, которые являются составными частями "Южного газового коридора".

Эти проекты, по словам экс-президента ПАСЕ, имеют огромное значение не только для Нидерландов, но и для всей Европы.

Ван дер Линден считает, что потребность в диверсификации источников газа будет расти в будущем в рамках достижения целей ЕС в области устойчивой энергетики.

"Азербайджанский газ, который будет поставляться через "Южный газовый коридор", в основном предназначен для удовлетворения спроса стран Южной и Юго-Восточной Европы. Но так как трубопроводные системы в Европе все более взаимосвязаны друг с другом, можно без всяких проблем поставлять энергоресурсы с юга на север Европы", - сказал экс-президент ПАСЕ.

Ван дер Линден отметил, что Нидерланды полностью поддерживают усилия по обеспечению энергетической безопасности в ЕС в целом.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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