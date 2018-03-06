Расходы Азербайджана на "Южный газовый коридор" сократились

6 марта 2018 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Южный газовый коридор" в рамках финансирования своего долевого участия в проекте инвестировало 8,8 миллиарда долларов, сообщили Trend в ЗАО во вторник.

В компании отметили, что, общий объем расходов, который требуется ЗАО в рамках проекта в период с 2014 по 2020 годы, снизился с 11,7 до 11,5 миллиарда долларов.

"Из этой суммы инвестировано 8,8 миллиарда долларов, или 77 процентов необходимых средств", - сказали в ЗАО.

Отметим, что ЗАО планирует в 2018 году инвестировать 1,3 миллиарда долларов в рамках финансирования своего долевого участия в проекте.

"Южный газовый коридор", стоимость которого превышает 40 миллиардов долларов, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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