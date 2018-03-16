Туркменистан пригласил Азербайджан участвовать в проекте ТАПИ

БАКУ /Trend/ - Туркменистан приглашает Азербайджан к сотрудничеству в рамках реализации проекта ТАПИ.

Об этом в четверг в ходе брифинга сказал посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишанкулиев.

По его словам, данный проект будет способствовать социально-экономическому развитию региона.

Напомним, что общая протяженность газопровода ТАПИ составит 1840 километров, ежегодная мощность 33 миллиарда кубометров.

ТАПИ будет экспортировать топливо с газового месторождения Галкыныш в Туркменистане, второго крупнейшего в мире.

Протяженность туркменского участка ТАПИ, который начали строить в декабре 2015 года составит 205 километров. Затем он пройдет через афганские города Герат и Кандагар - 816 километров, по территории Пакистана - 819 километров - через города Кветта и Мултан, и достигнет населенного пункта Фазилка в Индии.

Церемония начала строительства афганского участка газопровода ТАПИ состоялась 23 февраля 2018 года. Сдать газопровод ТАПИ в эксплуатацию, включая вспомогательную наземную инфраструктуру, планируется в декабре 2019 года.

Возможные затраты в рамках проекта ТАПИ варьируются в пределах 8-10 миллиардов долларов.

О своей заинтересованности в участии в финансировании ТАПИ заявили представители Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Саудовского фонда развития и правительства Японии.

(Автор: Илькин Шафиев)

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