На первом в Китае крупном месторождении сланцевого газа построены новые производственные мощности

На первом в Китае крупномасштабном месторождении сланцевого газа Фулин в срок были построены производственные мощности для добычи 10 миллиардов кубометров голубого топлива в год. Эти объемы равносильны строительству на крупном нефтяном месторождении с запасами в 10 миллионов тонн, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на китайскую нефтехимическую корпорацию "Синопек".

Это означает, что китайская сланцевая газодобыча ускоренными темпами вступила в фазу крупномасштабного и коммерческого развития, а также имеет важное значение для продвижения трансформации структуры энергетики, ослабления давления со стороны поставок на газовом рынке в регионах Центрального и Восточного Китая, наращивания темпов энергосбережения, сокращения выбросов и предотвращения атмосферных загрязнений.

В данный момент общие объемы добытого и реализованного сланцевого газа с месторождения Фулин уже превысили 16 миллиардов кубометров, за 2017 год объем добычи достиг 6,004 миллиарда кубометров, наибольший объем дневных продаж сланцевого газа достиг 16,7 миллиона кубометров, этого достаточно для удовлетворения дневной потребности в бытовом газе для 33,4 миллиона семей.

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