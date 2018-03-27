На первом в Китае крупном месторождении сланцевого газа построены новые производственные мощности

27 марта 2018 15:03 (UTC+04:00)

На первом в Китае крупномасштабном месторождении сланцевого газа Фулин в срок были построены производственные мощности для добычи 10 миллиардов кубометров голубого топлива в год. Эти объемы равносильны строительству на крупном нефтяном месторождении с запасами в 10 миллионов тонн, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на китайскую нефтехимическую корпорацию "Синопек".

Это означает, что китайская сланцевая газодобыча ускоренными темпами вступила в фазу крупномасштабного и коммерческого развития, а также имеет важное значение для продвижения трансформации структуры энергетики, ослабления давления со стороны поставок на газовом рынке в регионах Центрального и Восточного Китая, наращивания темпов энергосбережения, сокращения выбросов и предотвращения атмосферных загрязнений.

В данный момент общие объемы добытого и реализованного сланцевого газа с месторождения Фулин уже превысили 16 миллиардов кубометров, за 2017 год объем добычи достиг 6,004 миллиарда кубометров, наибольший объем дневных продаж сланцевого газа достиг 16,7 миллиона кубометров, этого достаточно для удовлетворения дневной потребности в бытовом газе для 33,4 миллиона семей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В ближайшее время откроются авиарейсы из китайского Нанкина в Москву и Хельсинки
Бизнес 16:52
Премьер Госсовета КНР встретился с зарубежными участниками форума "Развитие Китая-2018"
Бизнес 16:48
Разведка Южной Кореи подтвердила визит Ким Чен Ына в Китай
Китай 16:36
Китай планирует сократить маршрут транспортировки грузов в Азербайджан
Бизнес 15:37
Siemens создала в Пекине департамент "Одного пояса, одного пути"
Бизнес 13:49
Китай запустил антидемпинговое расследование в отношении импортного фенола
Китай 13:33
Таинственный спецпоезд из КНДР покинул пекинский вокзал
Китай 12:41
МИД Китая не подтвердил информацию о прибытии в страну лидера КНДР Ким Чен Ына
Китай 11:47
Китайский космический модуль "Тяньгун-1" вскоре сгорит в атмосфере Земли
ИКТ 10:27
ЦБ Китая укрепил юань к доллару до нового максимума
Китай 09:58
Китай увеличит импорт продукции из Казахстана
Бизнес 09:56
В Китае открыли торговый автомат по продаже автомобилей
Китай 26 марта 22:21
Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай
Другие страны 26 марта 20:27
Второй прототип китайского самолета С919 будет отправлен на испытательную базу в провинции Шаньдун
Бизнес 26 марта 16:15
BMW отзовет с китайского рынка свыше 44 тысяч дефектных автомобиля
Бизнес 26 марта 15:45
Состоялась передача Китаю 9999-го самолета Boeing-737 (ФОТО)
Бизнес 26 марта 15:23
Китайский батискаф "Хайлун-3" совершил успешное погружение на 1690 м (ФОТО)
Китай 26 марта 15:15
Китай расширит доступ иностранных инвесторов к рынкам финансов, ИКТ, здравоохранения и образования
Бизнес 26 марта 15:12