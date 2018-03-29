Азербайджан в январе увеличил экспорт газа в Турцию

29 марта 2018 11:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в январе 2018 года поставил в Турцию 594,15 миллиона кубометров газа против 590,35 миллиона кубометров, поставленных годом ранее, говорится в отчете, размещенном на сайте Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

В 2017 году Азербайджан поставил в Турцию более 6,54 миллиарда кубометров природного газа против 6,48 миллиарда кубометров, поставленных в 2016 году.

По данным отчета, в январе Турция импортировала 6,22 миллиарда кубометров газа, из которых 4,26 миллиарда кубометров были импортированы по трубопроводам, а 1,96 миллиарда кубометров пришлись на импорт СПГ.

Доля Азербайджана в общем импорте Турцией газа в январе 2018 года составила 9,56 процента.

Турция импортирует газ из Азербайджана по Южнокавказскому газопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум). Эта страна имеет контракт на ежегодную закупку 6,6 миллиарда кубометров газа с азербайджанского морского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз".

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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