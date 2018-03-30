SOCAR эвакуировала более тысячи нефтяников из-за штормового предупреждения (версия 2)

БАКУ /Trend/ - ПО "Азнефть" азербайджанской госкомпании SOCAR эвакуировало более 1000 работников с морских объектов на Каспии из-за объявленного штормового предупреждения, сообщил Trend в пятницу глава по связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, с целью усиления мер безопасности в связи с ожидаемым 30 и 31 марта сильным ветром, скорость которого в открытом море временами будет превышать 30 м/с, ПО "Азнефть" направило телефонограммы на все морские месторождения.

"На всех участках были проведены просветительские мероприятия, максимально ограничены работы на открытом воздухе и передвижения транспорта и сотрудников по эстакадам и производственным площадкам платформ, даны указания по приведению в безопасное состояние построек и установок, организовано дежурство. На морских нефтегазодобывающих объектах было оставлено лишь обязательно необходимое количество дежурных. Была проведена эвакуация более тысячи работников с морских платформ судами и вертолетами. Также в качестве ответных мер на возможные чрезвычайные ситуации ведется работа с другими организациями и структурами, ситуация находится на постоянном контроле", - сказал Ахмедов.

По информации Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана с 30 по 31 марта погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет нестабильной, будет дуть сильный (опасный) северо-западный ветер. Скорость ветра составит 18-23 м/с, с порывами до 25-30 м\с, а местами она будет достигать 32-35 м/с.

(Автор: Максим Цурков)

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