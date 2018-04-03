Президенты Турции и России будут участвовать в видеоконференции на церемонии закладки фундамента АЭС «Аккую» – министерство

БАКУ /Trend/ - Главы государств Турции и России примут участие в церемонии закладки фундамента АЭС «Аккую» посредством видеоконференции. Об этом сказали Trend во вторник в министерстве энергетики и природных ресурсов Турции.

Как отметили в министерстве президенты Турции и России - Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин примут участие в видеоконференции во время церемонии закладки фундамента АЭС «Аккую».

Отметим, что накануне Агентство по атомной энергетике Турции предоставило лицензию на строительство первого блока АЭС "Аккую", которая будет построена в провинции Мерсин на юге Турции.

Проект АЭС "Аккую" предполагает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", которые соответствуют самым высоким, "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого блока составит 1200 мегаватт. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов США.

"Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой формулой Россия будет иметь право на использование мощностей станции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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